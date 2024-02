Comunali: oggi la presentazione di ’11 agosto’ di Montanari, Funaro rimanda la passeggiata per pioggia

Comunali: l a passeggiata partecipata e l’incontro con i cittadini al Quartiere 5 della candidata a sindaco Sara Funaro sono annullati a causa del maltempo a Firenze. Oggi pomeriggio al Puccini l’evento di Montanari. Intanto a Scandicci il centrosinistra avrà le primarie di coalizione.

La passeggiata partecipata e l’incontro con i cittadini al Quartiere 5 della candidata a sindaco Sara Funaro sono stati annullati oggi a causa del maltempo a Firenze. Lo fa sapere il suo staff rispetto all’appuntamento previsto.

Per oggi pomeriggio invece a partire dalle 16,30 al Teatro Puccini di Firenze Tomaso Montanari presenterà l’Associazione 11 Agosto “Per una Firenze più solidale, più giusta, più aperta”. Seguirà l’evento per noi Raffaele Palumbo, aggiornamenti sui nostri canali social e speciale radiofonico lunedì mattina nell’ambito di Newsline.

Con il premierato si vuole in realtà pieni poteri ed è la fine del progetto della Costituzione”. Ad affermarlo Tomaso Montanari intervenuto questa mattina al Convegno nazionale ‘In difesa della democrazia costituzionale – Premierato e autonomia differenziata – le ragioni del no’ in corso a Firenze.

Saranno invece primarie di coalizione a Scandicci per il centronisitra. Data fissata il 17 marzo con le consultazioni che saranno aperte dalle 8 alle 20. I candidati del Pd Andrea Giorgi e Claudia Sereni hanno ufficializzato le loro candidature nella segreteria del partito. Ieri la direzione del partito ha ratificato il regolamento per le primarie e la commissione che supervisionerà le operazioni di voto.

A Firenze Si Può, è infine l’evento organizzato da Cecilia Del Re e dalla lista di Firenze Democratica per domenica 25 febbraio, in vista delle elezioni amministrative del giugno prossimo.

La mattinata del Tuscany si snoderà attorno al lavoro di 30 tavoli tematici, suddivisi in 3 macro aree: qualità della vita, del lavoro e dell’ambiente.

L’imprenditore Simone Campinoti sarà il candidato per il centrodestra a Empoli (Firenze) alle prossime elezioni amministrative per il Comune. A sostenerlo saranno Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Il nome di Campinoti ha prevalso su quello di Andrea Poggianti, 34 anni, esponente di Fratelli d’Italia che si era già candidato a sindaco per il centrodestra nelle scorse amministrative del 2019.