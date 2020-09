Commisso jr. e Barone in isolamento dopo riunione con De Laurentiis

Erano presenti alla riunione di Lega con De Laurentiis, risultato positivo al covid

Sono in isolamento nelle loro abitazioni in attesa dell’esito del tampone i due dirigenti della Fiorentina Joe Barone e Joseph Commisso, figlio del presidente Rocco Commisso. Ieri avevano partecipato alla riunione di Lega, dove era presente anche il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, oggi risultato positivo al covid. E’ quanto si apprende in ambienti del club viola.

La decisione di mettersi in isolamento e aspettare l’esito del tampone, a quanto si è appreso, è stata presa autonomamente, a scopo cautelativo e in assenza di sintomi.