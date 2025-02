Coldiretti: “un lupo in un vivaio alle porte di Pistoia, necessario monitoraggio in Toscana”

Insieme a Federcaccia l’associazione chiede alla Regione Toscana di “avviare il monitoraggio del lupo in regione”, affinché “si possano mettere in atto le strategie di gestione più idonee e tempestive, senza far prendere il sopravvento a posizioni ideologiche o condizionamenti emotivi”

Un lupo in un vivaio alle porte di Pistoia. Lo rende noto Coldiretti Pistoia spiegando che un video ha confermato la presenza dell’animale “nella zona di Sant’Alessio tra le vasetterie di un vivaio ornamentale sulla primissima collina”. “Una situazione che chiaramente non fa lavorare in tranquillità le maestranze dentro le nostre aziende agricole, che già subiscono da anni gli attacchi agli animali dentro gli allevamenti” spiega l’associazione. In un recente incontro tenutosi sull’Appennino pratese, organizzato da Coldiretti Toscana e Federcaccia, Marco Apollonio, Ordinario di Zoologia dell’Università di Sassari, ha illustrato lo sviluppo e l’incremento della specie del lupo dal dopoguerra ad oggi, e tra l’altro ha spiegato che: in Italia siamo un caso unico in Europa, con la presenza di lupi che vivono a pochi chilometri dalle nostre città a stretto contatto dei centri abitati; e la Toscana è ‘in prima fila’.

“Se noi agricoltori siamo in prima linea – – afferma Coldiretti -, da tempo il lupo rappresenta un problema sociale. La zona dell’ultimo avvistamento di lupo è a soli due chilometri da piazza Duomo, al centro della città dove si trovano Comune, Cattedrale e Campanile. Le aree urbanizzate sono ancora più vicine: ad un chilometro, per esempio, ci sono le Fornaci, un popoloso quartiere a nord della città, oltre a tutta la zona di San Marco”. Insieme a Federcaccia l’associazione chiede alla Regione Toscana di “avviare il monitoraggio del lupo in regione”, affinché “si possano mettere in atto le strategie di gestione più idonee e tempestive, senza far prendere il sopravvento a posizioni ideologiche o condizionamenti emotivi”