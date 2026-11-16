Codice rosa, dal 2014 in Toscana 36.000 accessi

In Toscana dal 2014 allo scorso anno sono stati 36.000 gli accessi al Codice rosa, il percorso di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate. E’ quanto ha ricordato oggi la sua ideatrice, Vittoria Doretti, a margine del convegno ‘La salute delle donne’, questa mattina a Firenze, inserito nel cartellone de La Toscana delle donne.

“I numeri non ci devono spaventare”, ha però precisato Doretti, oggi responsabile della rete regionale del Codice rosa, perché testimoniano “la grande capacità della Toscana in tutte le sue articolazioni anche nella sanità di fare emergere. Io ho quasi più paura quando i dati sono a zero”.

Il progetto, nato in Toscana all’ospedale Misericordia di Grosseto 18 anni fa, è stato stato esteso nel tempo ed è diventato attivo in tutte le Aziende sanitarie e ospedaliere della regione dal 2014. “In questi anni – ha concluso – si è molto evoluto, seguendo anche quelle che erano le necessità delle pandemie e le altre urgenze”. Adesso “all’arrivo non solo in pronto soccorso, ma in qualsiasi punto del sistema sanitario, anche solo se c’è il dubbio, avviene un’attivazione immediata”. “Entro 20 minuti” la vittima “deve trovare in pronto soccorso un luogo appartato”.