Clet dona alcune opere all’ospedale di Pistoia

Clet Abraham, l’artista francese noto per l’applicazione di adesivi sui cartelli stradali, ha donato nove opere, tra serigrafie e litografie, all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

“La donazione – ha spiegato l’artista, che è nato in Bretagna, ma è residente a Firenze da oltre vent’anni – è per esprimere la mia gratitudine al reparto di radiologia, che ho avuto modo di frequentare recentemente e dove sono rimasto profondamente colpito dalla professionalità e dalla passione dei medici e del personale tecnico e infermieristico. Ho percepito che il mio lavoro era tendenzialmente apprezzato ed è per me un piacere poter manifestare la mia riconoscenza attraverso questa piccola donazione”.

“Le opere – ha affermato ringraziando l’artista Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del San Jacopo – saranno collocate in Radiologia ed in alcune parti dell’Ospedale, in spazi visibili, con l’intento della piena fruizione da parte dei frequentatori del presidio e degli operatori” .