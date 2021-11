Città Metropolitana di Firenze entra fra soci Pergola

Firenze, la Città Metropolitana ed entra “tra i soci istituzionali sostenitori del teatro della Pergola-teatro della Toscana, con un impegno di circa 500.000 euro l’anno”.

Lo ha annunciato Dario Nardella, sindaco della Città Metropolitana di Firenze, parlando a Controradio dell’incontro che si è tenuto oggi con le associazioni culturali cittadine, in cui il sindaco ha illustrato “I prossimi passi rivolti alla programmazione delle attività culturali del prossimo anno, in particolare delle iniziative di cui sono promotrici e protagoniste le associazioni culturali della nostra città”.

“Siamo poi già al lavoro – ha aggiunto Nardella – per costruire una serie di progetti sull’asse Milano-Firenze, un rapporto che esiste da anni, alimentato anche da una collaborazione proficua e da una stima reciproca fra me ed il sindaco Sala, ed infatti questo rapporto crescerà anche grazie al fatto che Tommaso Sacchi oggi è assessore alla cultura di quella grande città”.

Per il sindaco Nardella “è un momento difficile, perché la situazione della pandemia genera incertezza, il mondo della cultura si nutre di eventi, di occasioni di socialità, ed è potenzialmente il più vulnerabile, lo abbiamo visto anche durante il lockdown e l’emergenza. Firenze per fortuna mantiene dei numeri ancora contenuti sulla pandemia, quindi noi lavoriamo in vista di un 2022 senza particolari restrizioni. Ovviamente questa è la previsione, ma dobbiamo anche essere pronti a reagire in caso di emergenze”.