Circolazione: presso cantiere Pensilina stazione ritorna il doppio senso

Ritorna il doppio senso di circolazione nei pressi del cantiere Pensilina stazione. Si inizia prima con i mezzi di altezza inferiore ai 2.30 metri e poi, entro la fine del mese, si estenderà a tutti i veicoli

Si tratta di una soluzione divisa in due step con lo scopo di eliminare il senso unico alternato sotto il cantiere della pensilina. È quanto è emerso nel corso della riunione che ha visto la partecipazione dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, dei tecnici del Comune e dei referenti di Grandi Stazioni.

“Con la scadenza dei termini dell’attuale occupazione è stato deciso di eliminare il senso unico alternato in modo da non creare ingorghi in uscita dalla stazione nei giorni di maggiore utilizzo del parcheggio interrato” spiega l’assessore Giorgetti.

La soluzione messa in atto per agevolare la circolazione presso il cantiere della pensilina prevede, entro il prossimo fine settimana, l’eliminazione del senso unico alternato regolato da semaforo attualmente in funzione con un incremento della cartellonistica per indicare il divieto di transito per i mezzi superiori in altezza di 2,30 metri.

A seguire saranno poi effettuati, nelle ore notturne, alcuni interventi in modo da ridurre l’ingombro del cantiere nella parte del ponteggio a sbalzo in cui le lavorazioni sono programmate in fasi successive.

A fine mese sarà quindi possibile revocare il divieto di transito anche per i mezzi di altezza superiori a 2,30 metri e quindi la riapertura del doppio senso per tutti i veicoli.

I referenti di Grandi Stazioni nell’occasione hanno informato l’assessore Giorgetti che i lavori riprenderanno entro fine novembre.