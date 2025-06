Circola a mezzanotte con fucile di precisione, arrestato

Un uomo di 40 anni, residente a Citerna (Perugia), è stato arrestato dai Carabinieri a Sansepolcro dopo essere stato sorpreso alla guida di un’auto priva di assicurazione e trovato in possesso di un fucile con cannocchiale e munizioni, oltre a due coltelli di genere vietato. Il controllo è avvenuto intorno alla mezzanotte.

Alla richiesta dei documenti, l’uomo ha inizialmente mantenuto la calma ma ha poi mostrato segni di nervosismo quando i militari hanno rilevato l’assenza della copertura assicurativa. La successiva perquisizione del veicolo ha portato alla scoperta dell’arma da fuoco, perfettamente funzionante e con matricola non censita in Italia, probabilmente estera. Il 40enne è stato arrestato in flagranza e trasferito nel carcere di Arezzo, in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini, coordinate dalla procura, sono in corso per accertare la provenienza dell’arma. Accertamenti in corso.