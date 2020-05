Cinema Odeon riparte online con la piattaforma MioCinema

Da lunedì 18 Maggio, dopo due mesi di forzata chiusura, il Cinema Odeon di Firenze riparte on line, grazie alla sua adesione all’innovativa piattaforma MioCinema.it

MioCinema è la prima piattaforma di questo genere in Italia. Dedicata agli spettatori che cercano la qualità e l’autorialità in un momento in cui la sala è in attesa di poter riaprire. Per non spezzare il forte legame che lega l’Odeon al suo pubblico locale e internazionale, grazie al nuovo servizio on demand di fruizione, la sala offre ai suoi spettatori film, promozioni, contenuti originali, servizi, informazioni, masterclass, anteprime esclusive e tanto altro.

Alla piattaforma MioCinema si potrà accedere direttamente cliccando sul sito www.odeonfirenze.com o sul sito www.miocinema.it, e il suo debutto è segnato per il prossimo 18 maggio con il film “I Miserabili” di Ladj Ly, vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes e film candidato dalla Francia ai Premi Oscar. Ad accompagnare il film anche una library composta da 15 film che hanno vinto la Palma d’Oro.

Come funziona la piattaforma? Al momento della registrazione gratuita sul sito l’utente dovrà scegliere la sua sala di riferimento tra i cinema aderenti nel proprio comune di residenza (a Firenze può scegliere l’Odeon) e questo gli permetterà di accedere a tutte le promozioni online e offline perché queste saranno veicolate dalla sala su base locale. L’utente non dovrà sottoscrivere alcun abbonamento, ma potrà acquistare direttamente la visione del singolo film. Il costo dei film in anteprima sarà di 7 euro, mentre gli altri titoli della library avranno un costo che andrà tra i 2,99 euro e i 3,99 euro. Una parte dei proventi andrà alla sala.

Una realtà che non vuole competere con Netflix, Amazon e altre piattaforme similari, MioCinema vorrà infatti essere una bandiera per un cinema di qualità e per un tipo di pubblico specifico, fermando la dispersione di spettatori avvenuta in questi mesi di forzata chiusura.