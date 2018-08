Disabili: nuovo accordo Toscana-Unione ciechi 

Via libera da parte della Giunta regionale toscana alla delibera che contiene lo schema di collaborazione tra la Regione Toscana e l’Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti Onlus) che si sostanzierà in un nuovo accordo che verrà sottoscritto, entro breve tempo, per realizzare attività comuni tese a favorire l’integrazione, la tutela delle persone con disabilità visiva e la promozione dei loro diritti civili.

Anche in considerazione degli importanti risultati ottenuti con il precedente accordo che era annuale, spiega una nota, Regione ed Unione italiana ciechi hanno stabilito di prevedere la stipula di una nuova intesa, sempre di durata annuale, con la quale la Regione, una volta firmato l’accordo, destinerà all’Uici la somma di 30 mila euro per la copertura delle spese necessarie a svolgere particolari attività e progetti di valenza sociale.

Si ricorda inoltre che la Scuola nazionale cani guida per ciechi di Scandicci (Firenze), che è della Regione, collabora da anni con l’Uici per promuovere le tematiche connesse alla disabilità visiva e realizzare progetti destinati ad accrescere l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone non vedenti od ipovedenti.

Sulla base delle esperienze e delle attività messe in campo ormai da anni, a partire proprio da quelle della Scuola per cani guida, Regione ed Unione ciechi hanno nel tempo stipulato degli accordi di collaborazione, sempre tesi a tutelare la condizione delle persone non vedenti od ipovedenti e difendendone i diritti.