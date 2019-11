Ciclovia Tirrenica: risorse ripartite tra Liguria, Toscana e Lazio

Le risorse ripartite sono in totale 16 mln di euro di cui: 6 mln per Regione Liguria, 5,3 per Regione Toscana e 4 milioni per il Lazio. Ad esse si aggiungono 1,2 milioni di euro per la progettazione complessiva. Le risorse, messe a disposizione dal Mit, saranno destinate alla realizzazione di un primo lotto funzionale in ognuna delle tre regioni che verrà deciso all’interno della progettazione di fattibilità tecnico-economica.