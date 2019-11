Ciclovia Tirrenica: nuovo tratto nel Parco della Maremma

Il tratto Alberese-Marina di Alberese è stato approvato dalla giunta regionale toscana e sarà inserito nel progetto della Ciclovia Tirrenica. Accordo tra Regione ed Ente parco anche su tempi, risorse e responsabilità per la realizzazione. “Rendere più facilmente fruibile, in sicurezza e con mezzi non inquinanti, il Parco e in particolare il tratto da Alberese e Marina di Alberese, è un arricchimento importante dell’offerta turistica della zona e segna un nuovo obiettivo raggiunto, in vista del completamento del tratto toscano della Ciclovia che corre lungo il litorale tirrenico italiano, da Ventimiglia a Roma”, ha continuato Ceccarelli.