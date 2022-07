By

Siena, Ciclista travolta e uccisa da un’auto. A perdere la vita, giovedì mattina poco dopo le 10:00, sulla provinciale 65, a Vivo d’Orcia una donna di 54 anni.

A nulla è valso l’intervento dei sanitari che una volta giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Sono ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente su cui indagano i carabinieri di Montalcino. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Arcidosso.