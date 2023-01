Ciclismo, Nardella: “Realizzare un anno di eventi da qui alla metà del 2024 dedicati al ciclismo”

Firenze, sindaco a Parigi incontra direttore Tour de France per pianificare stati generali sul ciclismo.

Incontro a Parigi tra il sindaco di Firenze Dario Nardella, in missione istituzionale nella capitale francese anche come presidente di Eurocities, e il direttore del Tour de France, Christian Proudhomme per fare il punto sulla grand depart di Firenze – Emilia Romagna del 2024 e sulla programmazione degli eventi di avvicinamento.

“Abbiamo condiviso con il gruppo di Proudhomme l’idea di realizzare un anno di eventi da qui alla metà del 2024 dedicati non solo al tour ma anche al ciclismo in generale e a tutte le politiche pubbliche di promozione della bici – spiega Nardella in una nota -. Realizzeremo a Firenze, in accordo con i promotori del Tour, gli ‘Stati generali della bici’, un evento internazionale dedicato alle due ruote e declinato in tutte le diverse attività, da quella agonistica sportiva, a quella amatoriale, dalla mobilità ciclabile nelle città al cicloturismo”. “Inviteremo a Firenze tutti i principali protagonisti – aggiunge -: sportivi, associazioni, esperti.

Sarà una importante tappa di avvicinamento all’edizione del 2024 della Grande Boucle, nel segno della promozione della cultura della bici”. Per Nardella “vogliamo fare di Firenze la capitale italiana della bici, grazie alla nostra storia di grandi campioni come Bartali, Nencini e Martini, e alle nostre politiche a favore dell’uso della bici come il bikesharing e il progetto della bicipolitana con le piste ciclabili”.