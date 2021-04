🎧 Chiti: "Il Pd è diventato una confederazione di correnti elettorali" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:38 Share Share Link Embed

Sono parole cariche di delusione per il partito quelle usate dall’ex Presidente della Regione Vannino Chiti per parlare del partito oggi.

Vannino Chiti fa politica da tutta una vita. E’ stato Sindaco di Pistoia, Presidente della Regione, ministro, vice Presidente del Senato e molte altre cose ancora. Ed è sempre stato conosciuto per essere una persona molto equilibrata e attenta nell’uso delle parole. Per niente incline alla polemica o alla ricerca delle visibilità.

Dunque se oggi si spinge a dire “Il Partito democratico è diventato una confederazione di correnti elettorali”, lo dice perché deve aver meditato a lungo ed aver provato anche tanta delusione.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il silenzio del Pd durante queste giornate drammatica, dove si parla del distretto conciario di Santa Croce e di n’drangheta. Ma – silenzi a parte – nella nostra intervista Vannino Chiti parla più di cosa dovrebbe fare il Pd, piuttosto che di cosa dovrebbe dire. E ricorda le parole che ha usato l’ex segretario Nicola Zingaretti al momento delle dimissioni, quando ha detto di vergognarsi dello stato in cui si trova il Pd.

Chi e cosa gli hanno impedito di fare per evitare di condurre da Segretario il partito in queste condizioni, non lo sappiamo. Di certo Vannino Chiti invoca un cambiamento radicale, profondo, nei fatti. E Chiti individua nelle “conferenze programmatiche regionali”, congressi tematici potremmo dire, per cercare di dare sia una nuova identità al partito sia di fornirgli un funzionamento diverso.

Ci sono ad esempio – nota Chiti – delle figure forti del partito, magari molto visibile, che si ritrovano ad avere voce in capitolo – ad esempio quando si formano le liste elettorali – andando così a fare delle cose che dovrebbero fare solo gli organismi dirigenti del partito. Chiti inoltra cita il Berlinguer della “questione morale”, che – dice – non è mai sparita dallo scenario politico.