Centro vaccinale a Chiusi, debutto con i maturandi

By

Siena, inaugurato il centro vaccinale dell’Asl Toscana sud est, allestito nel nuovo palazzetto dello sport di Chiusi.

Il nuovo Centro vaccinale ha iniziato la sua attività dedicando la prima giornata di somministrazione dei vaccini, ai giovani che si avvicinano alla prova finale del ciclo delle scuole superiori, ed è stata Chiara, 20 anni maturanda, la prima ad essere vaccinata.

Con gli studenti anche i prenotati last minute, che hanno approfittato dell’opportunità prevista dal portale regionale, per garantire il completamento di ogni seduta.

Per la prima giornata previste trecento dosi suddivise in due turni, a partire dalle 14 e fino alle 23. “Tantissimi i giovani presenti all’appuntamento” spiega in una nota la Asl sud est. Il nuovo centro si integrerà con la sala polivalente ‘ex Macelli’ di Montepulciano e sarà operativo ogni giovedì, la sede di Montepulciano negli altri giorni della settimana.

A tenere a battesimo la nuova struttura il presidente della Regione Eugenio Giani, affiancato tra gl altri da Simona Dei, direttore sanitario dell’Asl Toscana sud est, Juri Bettollini, sindaco di Chiusi, Silvio Franceschelli, presidente della Provincia.

“La presenza di così tanti giovani in questo nuovo centro vaccinale è un segnale positivo – ha detto il presidente Giani – che ci fa ben sperare sull’esito della nostra offensiva contro il Covid”.

Dei ha invece sottolineato che: “Aprire un nuovo punto vaccinale è una grande opportunità per i cittadini di questo comune e di tutto il territorio”.

“Questo non è il centro vaccinale di Chiusi – ha detto Bettolini – ma si aggiunge alla campagna di tutta la Toscana”.