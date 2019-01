Celiachia: al via la distribuzione dei buoni acquisto per prodotti senza glutine 

Al via dal prossimo 7 gennaio in tutti i territori dell’Azienda USL Toscana centro la distribuzione dei buoni acquisto per i prodotti senza glutine. Anche per tutto il 2019 la Regione Toscana garantisce ai celiaci l’acquisto gratuito dei prodotti alimentari senza glutine presso gli esercizi convenzionati (farmacie, parafarmacie, grande distribuzione e negozi alimentari dedicati).

Con questa iniziativa l’assessorato alla salute, ormai da anni, cerca di andare incontro alle esigenze dei pazienti affetti da celiachia e di semplificare loro la vita. Attualmente il numero dei celiaci in Azienda Toscana Centro ammonta a circa 7300. La celiachia è una intolleranza al glutine, cioè alle proteine contenute in frumento, orzo, segale e altri cereali. Nei soggetti geneticamente predisposti, l’ingestione di queste danneggia gravemente la mucosa intestinale, con conseguente difficoltà di assorbimento dei nutrienti.

Gli interessati possono trovare i propri buoni nelle consuete sedi distrettuali come di seguito indicato. A questo link gli orari della distribuzione dei buoni nelle aree territoriali

Per quanto riguarda l’area fiorentina dal 1 Febbraio la distribuzione continuerà soltanto nella sede di San Salvi.

I buoni possono essere consegnati ai diretti interessati oppure a loro delegati; in questo caso chi ritira dovrà presentarsi munito di delega scritta accompagnata da fotocopia del documento di identità del delegante.

Per i minori è necessario uno dei genitori ai quali sarà fatta firmare dichiarazione di esercizio della patria potestà.

