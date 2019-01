Sicurezza, Pisa: furti calano del 17%

Lo ha detto il questore di Pisa Paolo Rossi, commentando i dati dell’attività del’anno appena concluso. Il totale dei delitti sfiora i 18 mila reati, rispetto agli oltre 21 mila dell’anno precedente

“Sono molto soddisfatto per il lavoro fatto nell’anno appena concluso, anche se lo considero un punto di partenza per migliorare ancora, ma i dati ufficiali ci confortano e dimostrano che la sicurezza partecipata funziona e ora ce lo dicono anche i numeri, con un calo dei reati del 15% in tutta la provincia con punte del 17% nel capoluogo e un autentico crollo dei furti in abitazione”. Lo ha detto il questore di Pisa Paolo Rossi, commentando i dati dell’attività del’anno appena concluso.

Il totale dei delitti sfiora i 18 mila reati, rispetto agli oltre 21 mila dell’anno precedente, con un aumento delle persone arrestate che sono state 263 rispetto alle 181 del 2017 e, soprattutto, dei provvedimenti di espulsione: 207 contro i 36 dell’anno precedente. “Ma si tratta di espulsioni mirate – ha commentato Rossi – e i cui destinatari sono persone dalla provata pericolosità sociale per la reiterazione di reati predatori o connessi allo spacci di sostanze stupefacenti. Di queste 207 espulsioni, circa il 40% è stato eseguito con l’accompagnamento dei destinatari alla frontiera e altre 50 eseguite con il trasferimento degli stranieri presso i Cpr”. Infine, il dato dei furti: nella città di Pisa hanno subito un calo di quasi il 12%, dato al quale fa da contraltare l’aumento degli scippi (+9,4%) e dei furti in esercizi commerciali (+3,5%).