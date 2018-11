Ceccardi (Lega): doveroso accogliere chi scappa da guerre

Così Susanna Ceccardi, commissaria della Lega in Toscana e sindaco di Cascina (Pisa), ha risposto ai giornalisti che le chiedevano un commento sulle parole pronunciate da Papa Francesco stamani sui poveri e i migranti.

“Chi scappa dalla guerra è assolutamente un fratello tant’é che Matteo Salvini nei giorni

scorsi ha accolto 51 profughi veri arrivati a Roma tramite un corridoio umanitario”. Così Susanna Ceccardi, commissaria della Lega in Toscana e sindaco di Cascina (Pisa), ha risposto ai giornalisti che le chiedevano un commento sulle parole pronunciate da Papa Francesco stamani sui poveri e i migranti.

Parlando a margine di un’iniziativa della Lega a Firenze, Ceccardi ha sottolineato come sia assolutamente “doveroso accogliere chi scappa veramente dalle guerre, soprattutto donne

e bambini. Ma un paese serio – ha aggiunto – che si rispetti, deve difendere i propri confini da chi vorrebbe venire in maniera incontrollata nel nostro Paese e non sappiamo se viene

per delinquere o se scappa dalla guerra”.

Ceccardi si è poi intrattenuta sui temi di attualità politica, a partire dal rapporto lega-M5S. “Un’alternativa all’attuale governo con i 5 Stelle non c’è e se ci fosse non ci piacerebbe di certo perché sarebbe un governo tecnico voluto dai burocrati magari con una maggioranza 5 Stelle-Pd o qualche 5 Stelle con i democratici” ha dichiarato.

Un’altra alternativa, ha ricordato Ceccardi, potrebbe essere un altro patto del Nazareno, a cui noi ci siamo sempre opposti – ha aggiunto Ceccardi -. Il governo Lega-5 Stelle è l’unico che

riscuote un grandissimo consenso tra i cittadini, secondo i sondaggi oltre il 60%. Si basa su un contratto di governo che si fonda su punti programmatici, e noi vogliamo realizzarli e

portarlo fino in fondo”.

Infine sul caso Magherini, dopo che la Corte di Cassazione ha mandato assolti i tre caragbinieri ocndannati in primo grado e appello per la morte del quarantenne in Borgo San Frediano durante un arresto: “La solidarietà alle famiglie delle vittime è sempre doverosa, ci mancherebbe altro. Però i carabinieri sono stati assolti e bisogna rispettare le sentenze.

Spero sia stata fatta giustizia”.