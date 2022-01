Ceccardi in quarantena in Egitto positiva al Covid

Susanna Ceccardi, ​ex sindaca di Cascina, ed attualmente L’europarlamentare, è risultata positiva al Coronavirus durante una vacanza in Egitto ed è in quarantena in una camera di albergo.

A dare la notizia la stessa Susanna Ceccardi con un post sul suo profilo ufficiale Facebook: “Buongiorno amici – scrive nel suo post la Ceccardi – Grazie per i numerosi messaggi che mi state inviando per sapere come sto. La mia quarantena procede, oggi mi sento un po’ affaticata ma niente di preoccupante. Mi dispiace però vedere che, mentre sono qui, qualcuno senza scrupoli in Italia non perde occasione per fare sciacallaggio e diffondere bufale sul mio conto”.

“Avrebbero addirittura fatto un concorso per dire che sono ignorante in geografia e avrei detto che Israele è in Europa – continua Susanna Ceccardi -Quando mai? Sono addirittura membro della delegazione per le relazioni Europa-Israele e mi interesso continuamente di questione mediorientale”.

“Qualcuno vuol giocare su un post che condivisi un anno fa dicendo che in tutta Europa si stavano svolgendo elezioni politiche e anche in Israele mentre in Italia sono anni che non abbiamo un governo espressione della maggioranza nelle urne – spiega poi l’europarlamentare della Lega – Comunque… io resisto e non mi lascio abbattere. Né dal Covid, né dalle fake news montate ad arte…

E per chi diffonde bufale sul mio conto, preparo le querele giusto per augurare buon anno nuovo”