Categorie obbligate vaccinazione, apre casella dedicata su portale Regione Toscana

Firenze, a partire dalle ore 18 di oggi, martedì 14 dicembre, le persone che rientrano nelle categorie a cui è stato esteso l’obbligo vaccinale (che entrerà in vigore a partire da domani mercoledì 15 dicembre) potranno fissare l’appuntamento, per la somministrazione del vaccino anti-Covid negli hub territoriali, sul portale regionale.

È quanto rende noto la Regione Toscana. Dopo i medici e gli infermieri, dal 15 dicembre saranno, dunque, tenute all’obbligo vaccinale – come indicato nel decreto legge istitutivo del Super Green pass (il numero 172 dello scorso 26 novembre) – le seguenti categorie: personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale; personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza a esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni; personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

L’obbligo riguarda l’intero ciclo vaccinale (prima, seconda e terza dose ‘booster’).

Portale di prenotazione online di Regione Toscana per l’effettuazione del vaccino anti COVID-19: https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home