Caso sepsi da meningococco C al San Jacopo di Pistoia

Un paziente di 61 anni è stato ricoverato ieri sera nel reparto malattie infettive dell’ospedale San Jacopo con diagnosi di sepsi da meningococco di tipo C.

Lo rende noto l’Asl Toscana centro, spiegando che le condizioni del 61enne sono buone. “A differenza della meningite, nel caso di sepsi – si legge in una nota dell’Asl -, il meningococco quando arriva nell’organismo, non provoca un’infiammazione delle meningi, ma ha un passaggio direttamente nel sangue. Nei giorni scorsi il paziente si è recato al pronto soccorso di Pescia per sintomi influenzali e dai risultati dell’emocultura è emersa la positività al meningococco di tipo C ed è stato trasferito all’ospedale di Pistoia per accertamenti. Da ieri l’unità funzionale della sanità pubblica dell’area pistoiese ha sottoposto a profilassi sia i contatti territoriali più stretti, sia quelli ospedalieri”.