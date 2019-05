Cascine, nasce il ‘Parc’ di Fondazione Fabbrica Europa

Riportare le famiglie a vivere il parco delle Cascine e continuare sulla strada della delocalizzazione della “movida”. Sono i due obiettivi con cui è nato il ‘Parc’, ovvero Performing Arts Research Centre, lo spazio che la Fondazione Fabbrica Europa ha ottenuto in concessione dal Comune di Firenze e che si configura come un centro permanente di sperimentazione di idee e linguaggi innovativi.

Al piano terra del complesso si trova anche il Parc Bistrò, lo spazio enogastronomico che ha aperto al piazzale delle Cascine gestito dallo storico Caffè Sant’Ambrogio. Il Quartiere 1 è soddisfatto degli interventi messi in campo dal Comune di Firenze per riqualificare il parco delle Cascine. Fabbrica Europa punta così alla delocalizzazione della “movida” mettendo a disposizione della comunità un altro luogo recuperato.

Il Parc è una struttura polifunzionale che mette in primo piano la creazione contemporanea, la ricerca, la formazione, ma anche l’ambiente, il rapporto con il territorio e l’interazione con gli spazi pubblici, primo fra tutti il parco delle Cascine. Un luogo in cui trovare intrecci di espressioni, esperienze, competenze e in cui creare sinergie e contaminazioni tra arti, performative e non solo, saperi, mestieri, con un approccio trasversale e interdisciplinare. Uno spazio di relazione nel cuore delle Cascine che mette al primo posto la cultura.