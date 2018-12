Cascina: smantellato campo rom di Navacchio

Demolite stamani, su disposizione del Comune di Cascina, le baracche di un campo rom: esistente da decenni, da giorni era vuoto in seguito all’ordinanza di sgombero del sindaco Susanna Ceccardi, anche commissaria regionale della Lega e consigliera per la sicurezza del ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

L’intervento è stato concordato con la prefettura e si è svolto senza problemi e proteste: quando le ruspe sono arrivate non c’era nessuno degli ex occupanti. Nel campo abitavano 38 nuclei familiari i quali hanno spontaneamente deciso di andarsene altrove aderendo nei giorni scorsi alla proposta di incentivi economici o comunque abbandonando l’area.

“Sgombero campo Rom a Cascina (Pisa), dove governa la Lega #dalleparoleaifatti!”. Lo scrive il ministro dell’Interno Matteo Salvini su facebook, postando un video dell’intervento di demolizione del campo.

Alle operazioni oggi hanno assistito Ceccardi e il deputato leghista Edoardo Ziello: “Questo campo – ha detto il sindaco – ha una trentina d’anni di vita, più o meno la mia età e rappresenta il modello di integrazione del Pd che ha favorito il proliferare di queste situazioni in tutta la Toscana. Noi invece abbiamo lavorato perché i numerosi minori che vivevano qui potessero vivere in condizioni più dignitose e ora chiudiamo definitivamente questo insediamento che non può essere tollerato in un paese civile”.

“Missione compiuta! Campo rom sgomberato e demolito. Forza ruspa! #CoraggioCascina”. Così, su fb, Susanna Ceccardi, sindaco di Cascina (Pisa), dopo lo smantellamento stamani del campo rom nel comune del Pisano.

“Ultime baracche del campo Rom di Navacchio demolite dalla #ruspa. Con la Lega finalmente arriva la Legalità!”, le parole sempre di Ceccardi in un precedente post. Su fb la sindaca ha anche postato una foto nella quale è ritratta sopra una ruspa e col pollice alzato.