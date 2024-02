Casa: 10 mln dalla regione Toscana per edilizia pubblica

Casa – Dieci milioni di euro per realizzare nuovi alloggi per affrontare l’emergenza abitativa. E’ la misura di edilizia residenziale pubblica inserita nel programma di interventi finanziati in Toscana dal Fondo di sviluppo e coesione.

Il programma a febbraio sarà oggetto di un accordo tra Regione e Governo. “Abbiamo voluto inserire l’Erp in questo programma vista l’estrema necessità di offrire opportunità abitative alle fasce più deboli – ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani -. Il fabbisogno di case popolari è elevatissimo – ha proseguito – : anche per questo raddoppieremo l’effetto di questo provvedimento cofinanziandolo per almeno altri dieci milioni di euro con risorse regionali”.

I progetti che verranno finanziati saranno decisi a breve: “Cercheremo di destinare i finanziamenti a quegli interventi per i quali sia già in fase avanzata la fase progettuale” evidenzia l’assessora alle politiche sociali e alla casa Serena Spinelli. Vogliamo – spiega ancora l’assessora – che l’effetto di queste risorse dia il suo risultato in tempi brevi: i lavori, laddove le progettazioni siano vicine a concludersi, potranno iniziare presto e finire più rapidamente in modo da offrire nuove possibilità abitative alle tante famiglie che hanno l’urgenza di una casa ma che possono permettersela solo a canone ridotto, come avviene nelle abitazioni Erp”.