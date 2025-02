Carrara: camion con marmo fuori strada, autista ferito

CARRARA – Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri a Carrara (Massa Carrara), in prossimità della cava 102 nella zona di Calocara, nel bacino marmifero di Miseglia.

Secondo quanto appreso, un camion che trasportava marmo è uscito dal normale percorso stradale finendo in un’area sottostante. Il conducente è rimasto ferito ma in maniera non grave: è stato portato in codice giallo all’ospedale Apuane di Massa. La chiamata ai soccorsi è partita poco prima delle 14. Sul posto sono intervenuti un’automedica, l’ambulanza di Fantiscritti e i vigili del fuoco. Dell’incidente sono stati anche avvertiti gli operatori della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per la ricostruzione della dinamica.

Secondo quanto poi appreso dai vigili del fuoco, il mezzo pesante, per cause da accertare, ha urtato contro una vettura uscendo dal percorso, per poi finire nella zona sottostante dopo un balzo di circa 3 metri. I vigili del fuoco sono intervenuti vigili del fuoco del comando di Massa Carrara poco prima delle 14.00 presso la cava di Calocara a Miseglia.