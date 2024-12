Capodanno all’Astra con l’anteprima de “L’uomo nel bosco”

Capodanno all’Astra con buffet, brindisi e anteprima de “L’uomo nel bosco” il nuovo lungometraggio di Guiraudie, film dell’anno dei Cahiers du Cinema.

Capodanno al cinema Astra di piazza Beccaria con film e buffet con brindisi. Per la sera di San Silvestro, alle 21 buffet dolce con brindisi di benvenuto. Alle 21.30 ci sarà l’anteprima assoluta de “L’uomo nel bosco (Misèricorde)”, il nuovo lungometraggio di Alain Guiraudie che uscirà nelle sale ufficialmente il 16 gennaio, al primo posto dei migliori film dell’anno per i Cahiers du Cinema, che finirà intorno alle 23.20, per poi permettere agli spettatori di brindare al nuovo anno alla mezzanotte.

Il film si svolge nel villaggio di Saint-Martial nel Sud della Francia. Il trentunenne Jérémie (Félix Kysyl) si reca al funerale del titolare della panetteria, dove ha lavorato in passato e a cui era molto legato. Quando decide di fermarsi qualche giorno in più per stare vicino a Martine (Catherine Frot), la vedova del panettiere, non immagina che ben presto si troverà al centro di una serie di eventi del tutto inaspettati. Una misteriosa scomparsa, un vicino minaccioso, un figlio geloso e un abate dalle bizzarre intenzioni animeranno un po’ troppo il suo breve soggiorno nel piccolo paese di campagna, portando a galla un passato che avrà conseguenze del tutto inaspettate nel presente.

Il film è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. “Posizionandosi con elevato sarcasmo tra noir e commedia sociale, Guiraudie si conferma narratore stratificato descrivendo una realtà di provincia paradossale con uno sguardo irriverente verso una normalità placida, identificando il suo giovane protagonista come la variante destabilizzante di ogni azione” si legge nella motivazione del Sncci.

La notte di San Silvestro all’Astra è preceduta dalla serata del 30 dicembre, quando alle 20.30 verrà proiettato, restaurato in versione originale con sottotitoli in italiano, “C’era una volta in America” di Sergio Leone. Nei giorni delle festività natalizie, tra i titoli di punta ci sono “Vermiglio”, vincitore del Leone d’Argento e rappresentante dell’Italia ai prossimi Oscar 2025 il 22 e il 26 dicembre, “Fiore mio”, la scoperta dell’area del Monte Rosa ad opera di Paolo Cognetti, “La stanza accanto”, il successo firmato Pedro Almodovar, “Paris Texas” di Wim Wenders, “Flow”, film d’animazione diretto da Gints Zilbalodis.

