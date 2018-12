Capodanno a Firenze 2019

L’evento del capodanno fiorentino 2019 è a piazzale Michelangelo, la maestosa terrazza affacciata sulla città: lunedì 31 dicembre Francesco Renga, Baby K e Lorenzo Baglioni sono i protagonisti della serata

L’evento del capodanno fiorentino 2019 è a piazzale Michelangelo, la maestosa terrazza affacciata sulla città: lunedì 31 dicembre Francesco Renga, Baby K e Lorenzo Baglioni sono i protagonisti della serata per giovani e famiglie, rigorosamente a ingresso libero.

Alle 21.30 spazio a Lorenzo Baglioni, cantautore e professore capace di trasformare grammatica e formule in canzoni accattivanti. Tra i successi, impossibile non ricordare “Il congiuntivo”, “La perifrastica passiva”, “L’apostrofo”, per non dire degli irresistibili video con cui ha conquistato milioni di fan. Alle 22 sul palco salirà la splendida Baby K, bionda cantante e rapper italiana che ha al suo attivo hit come “Roma-Bangkok”, brano che ha superato i 100 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Dalle 23 sarà Francesco Renga il protagonista della serata; l’artista ha attraversato l’Italia con un lungo tour insieme agli amici Nek e Max Pezzali registrando un grande successo di pubblico. “Scriverò il tuo nome” è il suo album più recente dal quale sono stati estratti vari singoli tra cui “Il bene”. La scaletta scelta per questo grande evento è un concentrato dei suoi successi. Poco prima di mezzanotte, Renga, insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella per brindare insieme alla piazza dando il benvenuto al 2019!

Dopo la mezzanotte riprenderà il concerto di Francesco Renga, dall’una circa, si ballerà con il dj set