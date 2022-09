Capannone industriale in fiamme a Prato, aziende pronto moda distrutte nel rogo

Prato, scoppiato nella notte, intorno alle 3:30, un incendio in un capannone industriale, adibito alla produzione tessile, in via della Gora del Pero, nella zona del Macrolotto Uno.

In un comunicato delle 11:30 di martedì mattina i Vigili del Fuoco della toscana fanno sapere ‘incendio che ha interessato un capannone industriale di circa 7000 mq è sotto controllo e che sono in corso le operazioni di smassamento e spegnimento.

“Sono stati effettuati i cambi con il turno montante, dei comandi di Prato, Firenze e di Pistoia mentre ha fatto rientro la squadra di Lucca. – fatto sapere dai Vigili del Fuoco – Rimane in azione il “trypper”, un mezzo cingolato teleguidato, che eroga acqua e permette la tutela dell’operatore per avvicinarsi e/o entrare all’interno dell’edificio coinvolto dall’incendio. Sul posto sono presenti i Funzionari e il nucleo di polizia giudiziaria dei Vigili del fuoco del comando di cratere, per la gestione dell’intervento e per gli aspetti legati alle indagini”.

“L’edificio ospita 15 ditte delle quali 3 andate completamente distrutte dai danni dell’incendio mentre le altre risultano danneggiate. – spiegano i pompieri – Sul posto hanno operato otto squadre di vigili del fuoco, provenienti anche dai comandi di Firenze, Pistoia e di Lucca, con numerosi mezzi tra autobotti e autoscale. Dopo molte ore di lavoro le fiamme sono sotto controllo e le operazioni di spegnimento in corso”.