Capannone in fiamme all’Osmannoro

Firenze, i vigili del fuoco del comando di Firenze, con il supporto dei colleghi di Prato, stanno intervenendo dalle 02:10 circa della notte scorsa in via Ponte a Giogoli, al confine tra il capoluogo toscano e il comune di Sesto Fiorentino, per l’incendio di un capannone.

Per spegnere l’incendio del capannone stanno intervenendo 13 mezzi e 40 pompieri. Sul luogo dell’incendio anche il comandante di Firenze, il comandante vicario e il funzionario di guardia dei vigili del fuoco.

Al momento in cui scriviamo l’intervento è tuttora in corso e per quello che ci è dato sapere non risultano persone coinvolte.