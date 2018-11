“Canto e scrivo”, incontro con Tommaso Novi

Canto e scrivo. Alla libreria Todo Modo di Firenze incontri e live con cantautori/scrittori. Inaugura Tommaso Novi giovedì 29 novembre 2018 ore 19.00

Cosa hanno in comune Tommaso Novi, Niccolo Carnesi, Bob Corn, Tutte le Cose Inutili e Simone Lenzi? Nomi noti di un cantautorato declinato in forme diverse, conciliano carriera musicale e vena letteraria. Vena che ritroviamo nelle loro canzoni e nei libri che hanno dato alle stampe. In alcuni casi, sono essi stessi letteratura.

Al rapporto tra musica e letteratura è dedicata l’edizione 2018/2019 di Todo Modo Live, rassegna di incontri e live in programma ogni ultimo giovedì del mese (ore 19 – ingresso libero) alla libreria indipendente Todo Modo di Firenze, in collaborazione con LNDF.

Inaugura giovedì 29 novembre Tommaso Novi, compositore e musicista pisano, fondatore con Francesco Bottai del duo I Gatti Mezzi. Il suo libro “Mi sono scavato la casa“ (Ouverture Edizioni) è un progetto narrativo autobiografico, originale e intenso, nato in contemporanea con l’album “Se mi copri rollo al volo“. Fedele alla linea perseguita con i Gatti Mezzi, Novi propone uno stile autentico, colto, impertinente e profondamente autoironico: narrazioni veloci e coinvolgenti, videogame e mondi paralleli dove quotidianità e gioco si alternano.

A condurre l’incontro saranno Alessandro Bellucci e Pietro Torrigiani. Tommaso Novi risponderà da par suo, aggiungendo brani in versione acustica.

Todo Modo Live continuerà giovedì 27 dicembre con il duo Tutte le Cose Inutili. Giovedì 31 gennaio 2019 sarà la volta di Niccolo Carnesi, giovedì 21 febbraio Simone Lenzi, giovedì 28 marzo Bob Corn. Altri appuntamenti sono in via di definizione.

Todo Modo – libreria indipendente

Via dei Fossi 15 rosso – 50123 – Firenze

Tel. 055.2399110 – http://todomodo.org – [email protected]