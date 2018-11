Sanità, sindacati: “In Toscana ritardi in creazione case salute”

In particolare, precisano con un comunicato congiunto i sindacati Cgil, Cisl e Uil , delle 120 case della salute previste in Toscana “ne risultano funzionanti poco meno della metà, con intere zone della Regione completamente scoperte. C’è un rischio di deterioramento dello stato di salute dei cittadini in Toscana”.



“E’ grave che a distanza di cinque anni dalla riforma del sistema ospedaliero non si siano approntati tutti i presidi territoriali – continuano i sindacati -, ovvero case della salute e posti letto di cure intermedie dopo le dimissioni dall’ospedale”.

In concomitanza con l’approvazione del prossimo piano integrato socio sanitario – aggiungono Cgil Cisl e Uil – è necessaria un’intesa tra la Regione e Cgil, Cisl e Uil per passare dalle belle intenzioni ai fatti concreti”.

I sindacati annunciano, in conclusione del comunicato, a partire da dicembre, “una serie di incontri sul territorio per una verifica puntuale dello stato di salute del nostro sistema sanitario e per attivare le forme di mobilitazione eventualmente necessarie per migliorarne il funzionamento.”