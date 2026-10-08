Canale MITA – Made in Italy Tuscany Academy

Mita e la cooperazione internazionale - 10 min
Abstract
MITA Academy presenta il progetto di cooperazione internazionale in Kenya per la formazione di artigiani della pelletteria. In collaborazione con Asso Pellettieri e la Fondazione Vivienne Westwood, sono stati formati oltre 40 studenti a Nairobi. I migliori hanno completato uno stage in Italia per perfezionare le tecniche della pelletteria toscana di alta qualità.
Costruire il proprio futuro: i nuovi corsi Mita – Cristina Bardazzi - 4 min
Mita il canale, Open Mita
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Mita Academy presenta i nuovi corsi ITS per il bienio 2026-28 nei settori moda, pelletteria e gioielli. Elena Pirattini e Cristina Bardazzi illustrano i percorsi formativi professionalizzanti con 800 ore di stage, laboratori digitali e collaborazione con oltre 500 imprese. Iscrizioni aperte da luglio a ottobre.
Giulia Betti e Filippo Maria Disperati - 17 min
Abstract
Giulia Betti e Filippo Maria Disperati raccontano Pharma 282, startup innovativa nata all'Università di Firenze che crea connessioni tra designer, fotografi, illustratori emergenti e piccole-medie imprese della moda. Dal blog del 2012 alla piattaforma di matchmaking, passando per la Farmazine, rivista cartacea che valorizza i talenti indipendenti. Un progetto che difende la moda indipendente come resistenza culturale.
Formare professionisti per un nuovo fashion System - Lida Malucchi - 7 min
Open Mita
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Lida Malucchi, designer di accessori e docente ITS Mita Academy, racconta l'evoluzione del fashion system e della figura del designer. La trasformazione da stilista a designer richiede oggi competenze trasversali che uniscono creatività, tecnica e conoscenza dei materiali. Mita Academy forma professionisti attraverso docenti che provengono direttamente dal mondo del lavoro.
Monica Titton e Filippo Maria Disperati - 16 min
Abstract
Monica Titton, sociologa e ricercatrice, racconta il legame tra colonialismo italiano (1880-1943) e la moda, partendo dalla collezione dell'ex Museo Coloniale di Roma. Emerge la storia dell'artigianato nelle colonie, come la scuola di Tripoli dove bambine libiche creavano manufatti tessili. Una riflessione su come questa eredità influenzi ancora oggi la globalizzazione e le pratiche produttive della moda.
Dal trend al prototipo: il progetto Material Preview - Irene Franci - 5 min
Mita il canale, Open Mita
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Gli studenti del corso Fashion Designer and Product Developer di Mita Academy presentano un progetto di pelletteria. Dalla ricerca delle tendenze moda alla realizzazione di prototipi di borse, in collaborazione con designer professionisti e aziende del settore. I lavori saranno esposti il 27 maggio al Centro Rogers di Scandicci.
Gina Monaco e Filippo Maria Disperati - 16 min
Abstract
Gina Monaco, performer e fondatrice del collettivo Kinkaleri, racconta l'incontro tra performance e moda in una dimensione interdisciplinare. Si esplora il ruolo del corpo come superficie di identità, le collaborazioni con università e marchi di moda, e come la performance trasformi le passerelle in atti collettivi che superano l'estetica tradizionale.
Open Day, workshop e mestieri della pelletteria – Jacopo Balducci - 4 min
Mita il canale, Open Mita
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Presentazione dei workshop mensili organizzati da MITA Academy per far scoprire ai ragazzi il mondo della pelletteria e dell'artigianato del lusso. Il docente Jacopo Balducci illustra le attività pratiche con cui i partecipanti realizzano oggetti in pelle, scoprendo una possibile passione e futuro professionale.
Luca Starita e Filippo Maria Disperati - 19 min
Dall’aula al progetto di impresa – Daniela Provvisionato - 5 min
Mita il canale, Open Mita
Gianni Denaro e Elisabetta Cianfanelli - 17 min
Iniziare dalle basi: corso FLEX – Giulio Custro - 4 min
Mita il canale, Open Mita