Canale MITA – Made in Italy Tuscany Academy

Gina Monaco e Filippo Maria Disperati - 16 min

Abstract

Gina Monaco, performer e fondatrice del collettivo Kinkaleri, racconta l'incontro tra performance e moda in una dimensione interdisciplinare. Si esplora il ruolo del corpo come superficie di identità, le collaborazioni con università e marchi di moda, e come la performance trasformi le passerelle in atti collettivi che superano l'estetica tradizionale.