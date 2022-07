By

Campi Bisenzio: in casa coppia anziani lei morta e lui ferito, indagini dei carabinieri el Fiorentino. Per l’uomo lesioni probabilmente autoinflitte

Lei morta e lui ferito. E’ quanto hanno trovato all’alba i carabinieri all’interno di un appartamento di una coppia di anziani, di 87 e 84 anni a Campi Bisenzio (Firenze). Indagini sono in corso ma l’ ipotesi investigaiva e’ che l’uomo possa essersi procurato da solo le ferite. Sul posto e’ intervenuto anche il pm di turno, personale della Sis del nucleo investigativo e della medicina legale. Sono in corso gli accertamenti scientifici per ricostruire la vicenda.

notizia in aggiornamento