Controradio Streaming
Mer 20 Ago 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaCamorra: interdittiva per azienda edile con sede a Prato
ToscanaCronaca

Camorra: interdittiva per azienda edile con sede a Prato

By Raffaele Palumbo

La Prefetta di Prato sospende un’impresa edile per rischio di infiltrazione camorristica. L’azienda ora esclusa da appalti, licenze e contributi pubblici secondo la normativa vigente.

Il recente provvedimento della Prefetta di Prato Michela La Iacona, che ha disposto l’interdittiva antimafia nei confronti di un’impresa edile locale, rientra nella strategia di prevenzione delle infiltrazioni criminali nei settori più esposti dell’economia pratese. La misura, adottata dopo un’approfondita indagine del Gruppo interforze antimafia della Prefettura (di cui fanno parte anche Dia, Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza), è scattata per il concreto rischio di collegamenti con la camorra. L’impresa coinvolta, specializzata in edilizia e carpenteria metallica, non potrà ora ottenere licenze o autorizzazioni amministrative, né stipulare contratti pubblici o ricevere finanziamenti o contributi pubblici, come prevede la normativa vigente. Si tratta di una sanzione amministrativa preventiva: nessuna condanna penale, ma la perdita immediata dell’accesso al mercato degli appalti pubblici, una misura volta a impedire ad aziende considerate a rischio di fungere da canale d’infiltrazione o riciclaggio per capitali mafiosi. Questo è il quarto provvedimento di questo tipo solo nel 2025, e sottolinea la particolare attenzione delle autorità sul distretto pratese, un’area a forte vocazione industriale e quindi molto appetibile per fenomeni di penetrazione mafiosa. Le interdittive riguardano settori tradizionalmente vulnerabili come l’edilizia, lo smaltimento dei rifiuti e il commercio, spesso scelti dalla criminalità organizzata per riciclare denaro e ottenere illecitamente appalti e risorse pubbliche. Il prefetto La Iacona ha ribadito che il lavoro di prevenzione, svolto “con massimo rigore e impegno”, serve a difendere il tessuto economico sano di Prato e a garantire concorrenza leale e trasparenza negli affari pubblici. Solo nel 2023, erano già stati varati numerosi provvedimenti simili anche per aziende di altri settori, a ulteriore conferma della pressione esercitata dalle mafie sull’economia toscana. Si tratta dunque di una misura che ha un doppio scopo: colpire immediatamente chi è esposto ai tentativi d’infiltrazione mafiosa e lanciare un monito all’intero mondo imprenditoriale locale sull’importanza della legalità come precondizione imprescindibile per accedere a risorse pubbliche e rapporti con la pubblica amministrazione.

Articolo precedente
Sgomberato accampamento abusivo alla periferia di Firenze
Articolo successivo
Marah, centinaia al funerale della ragazza palestinese simbolo di sofferenza

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30497Cronaca18191Politica4052Cultura & Spettacolo3800Diritti2553Sanità2513

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI