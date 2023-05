‘Callas 100’, Concerto di gala per celebrare 100 anni di Maria Callas

Firenze, debutta in prima mondiale il concerto di gala ‘Callas 100’, evento che celebra il centenario de soprano Maria Callas (1923-1977), una delle più importanti interpreti dell’opera, con la messa in scena dei suoi più caratteristici ruoli, tra cui Norma, Sonnambula di Bellini, Lucia di Lammermoor di Donizetti, Traviata e Aida di Verdi, Tosca e Turandot di Puccini.

‘Callas 100’, in programma il 23 luglio in piazza della Santissima Annunziata, rientra nell’ambito del Musart Festival. Il concerto vedrà la partecipazione straordinaria di Laura Morante come voce narrante e di grandi nomi della musica internazionale tra cui Olga Peretyatko, Maria José Siri, Ekaterina Bakanova, Andrea Edina Ulbrich, Valerio Borgioni, Beatrice Venezi, direttore dell’Orchestra del Festival Puccini a Vicenza, Fabrizio Maria Carminati, direttore dell’Orchestra del Festival Puccini a Firenze e Milano, Piero Romano direttore dell’Orchestra Ico della Magna Grecia a Taranto.

Il programma del convegno attinge al repertorio che ha consacrato Maria Callas nell’olimpo del mito. Durante il concerto, si potranno ascoltare, tra gli altri Ouverture Norma, Casta Diva (Norma), Duetto Suzuki-Butterfly, E lucevan le stelle, Duetto Tosca – Cavaradossi I atto, Vissi d’arte, Ouverture Vespri Siciliani, Merce dilette amiche (Vespri Siciliani), D’amor su l’ali rosee (Trovatore), Condotta ella era in ceppi (Trovatore), O soave fanciulla duetto (Bohème), Preludio III atto (Traviata). L’evento Callas 100 sarà in tournée mondiale con tappa da New York a Vienna ed in Italia: il 23 luglio a Firenze dell’ambito del Musart Festival, il 6 settembre a Taranto, il 9 settembre a Vicenza nell’ambito del Vioff ed il 28 settembre a Milano al Teatro Arcimboldi.