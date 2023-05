Controradio News ore 7.25 - 10 maggio 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:22 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – A Firenze i dati sul biossido di azoto sono in miglioramento ma non abbastanza per eliminare i limiti di circolazione previsti per i veicoli diesel euro 5 immatricolati dal 2009 al 2011: dal primo giugno, dunque, scatteranno le limitazioni che interesseranno i viali di circonvallazione dalla Fortezza a viale Giovane Italia (incrocio con Ghibellina) e, nella direzione opposta, da viale Amendola (incrocio con via Fra Giovanni Angelico) fino a piazza della Libertà, aree già oggetto dei divieti diesel euro 4 attualmente in vigore. Lo comunica il Comune di Firenze che aveva sottoscritto qualche settimana fa un protocollo con la Regione.

Controradio News – Tragico incidente stradale ad Arezzo dove una Porsche si è scontrata con una Skoda, su cui viaggiava una famiglia di cui è morto un uomo di 56 anni e sono rimasti feriti in modo grave la moglie 50enne e il figlio 25enne ricoverati in codice di urgenza rosso. Illeso il conducente della Porsche. Secondo quanto emerge, alla guida non c’era il proprietario, ma una persona di fiducia. La dinamica dello scontro è all’esame della polizia municipale.

Controradio News – Ridotto praticamente in schiavitù dalla moglie e dal figlio: non lo facevano mangiare, lo picchiavano, lo offendevano, e lo costringevano a girare nudo per casa e anche ad inginocchiarsi per chiedere “perdono”. Vittima un 70enne del grossetano. La moglie di 64 anni, già condannata nel 2016 a 1 anno, 9 mesi e 10 giorni per gli stessi reati nei confronti del marito, e il figlio della coppia, 21enne, sono accusati di maltrattamenti e lesioni personali.

Controradio News – Arazzi, tappeti e mobili, al culmine di una battaglia legale per un divorzio milionario, Ferruccio Ferragamo aveva denunciato la ex moglie Ilaria Giusti di aver portato via arredi suppellettili e opere d’arte dalla casa affacciata sui lungarni fiorentini in cui avevano vissuto insieme. Ora, a distanza di quattro anni, la giudice Antonella Zatini ha prosciolto in udienza preliminare la donna dall’accusa di appropriazione indebita. La motivazione sarà depositata entro 15 giorni.

Controradio News – Sciopero (indetto da Flc Cgil-Cisl-Scuola-Snals-Gilda) del personale dell’Istituto Comprensivo Caponnetto (Bagno a Ripoli), dove circa un mese fa due bambini fuggirono da uno dei plessi della scuola, a Grassina. Nell’occasione, è in programma un predio di sindacati, lavoratori e lavoratrici, famiglie davanti all’Ufficio Scolastico Regionale a Firenze in via Mannelli 113 alle ore 11. La protesta è dovuta al fatto che l’Usr, nonostante le richieste del sindacato, non ha aumentato il personale Ata della scuola. Il presidio ha come slogan “Più personale per la sicurezza della scuola” e nell’occasione, oltre alla vertenza Caponnetto, il sindacato illustrerà i numeri complessivi sulle carenze di Ata nelle scuole fiorentine.