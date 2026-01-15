Calenzano, al via pianificazione urbanistica per hub rinnovabili in deposito Eni

Al via la pianificazione urbanistica dell’hub delle energie rinnovabili nel deposito Eni di Calenzano (Firenze), teatro dell’esplosione del 9 dicembre 2024, e del Piano per gli insediamenti produttivi (Pip) di via di Le Prata. Con un atto di indirizzo, la Giunta comunale di Calenzano ha dato mandato agli uffici di attivare tutte le procedure e predisporre tutti i documenti previsti per la pianificazione urbanistica.

L’atto, si spiega in una nota, fa riferimento all’accordo siglato le scorse settimane tra Comune di Calenzano ed Eni che prevede la dismissione del deposito di carburanti di via Erbosa e la trasformazione del sito in hub delle rinnovabili con realizzazione di un parco fotovoltaico di oltre 20 Mwp. L’accordo contiene indicazioni programmatiche per la riqualificazione del quadrante produttivo dove è situato il deposito e favorisce il recupero e il riutilizzo dell’altra area di proprietà Eni, situata in via di Le Prata e attualmente dismessa e oggetto di bonifica ambientale: sulla base di quanto concordato Eni si è impegnato a cedere tale area al Comune di Calenzano e il Comune si è reso disponibile a pianificare un Piano di insediamento produttivo per formare un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi e artigianali.

“Con questo atto – spiega il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani – diamo seguito all’accordo sottoscritto che prende anche in considerazione un’area importante, attualmente dismessa e in fase di bonifica, di una superficie di circa 7mila metri quadri, che potrà essere destinata ad ospitare le attività produttive e artigianali. L’Amministrazione comunale avvierà un dialogo con il Consorzio di sviluppo industriale della Piana fiorentina, a cui il Comune di Calenzano aderisce, per verificare se ci siano le condizioni per creare una collaborazione”.