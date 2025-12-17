Calenzano, abusa della 14enne della compagna in vacanza e a casa: arrestato 52enne

Contestati tre episodi di violenza sessuale tra Crotone e la provincia di Firenze e atti persecutori fino al 2025. Indagano i carabinieri di Crotone e Firenze.

È accusato di violenza sessuale aggravata su una minorenne di 14 anni e di atti persecutori un 52enne rappresentante, residente a Calenzano, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Crotone, in collaborazione con il Nucleo investigativo di Firenze. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe approfittato della figlia adolescente della sua compagna, conosciuta nell’ambito di una relazione sentimentale.​ Le indagini avrebbero permesso di individuare almeno tre episodi di violenza sessuale avvenuti tra agosto 2024 e maggio 2025: il primo durante una vacanza a Crotone, gli altri due a Calenzano. In provincia di Firenze, gli abusi si sarebbero consumati quando il fratello e la madre della ragazza erano distratti: l’indagato avrebbe raggiunto la 14enne nella sua camera da letto approfittando di momenti di isolamento. All’uomo è inoltre contestata una condotta persecutoria nei confronti della stessa minore, protrattasi dal 2024 fino a settembre 2025.​ La vicenda sarebbe emersa quando la madre si è accorta di comportamenti anomali e ha iniziato a sospettare che qualcosa non andasse, rompendo così il silenzio sul rapporto tra il compagno e la figlia. Sulla base degli elementi raccolti, la magistratura ha chiesto e ottenuto la misura cautelare in carcere. Le indagini proseguono per approfondire il quadro probatorio e verificare l’eventuale sussistenza di altri episodi non ancora emersi.