Caldo: a Firenze scatta l’Alert System

Arriva l’Alert System a Firenze per l’emergenza caldo. Stasera, a partire dalle 19, i fiorentini riceveranno una telefonata a casa, dal sindaco Dario Nardella con un messaggio di prevenzione per ‘difendersi’ dalle temperature record di questi giorni.

Secondo il bollettino, elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute coordinato dal ministero della salute, domani e venerdì è prevista l’allerta rossa con temperature percepite fino 39 gradi. Il messaggio (l’Alert System) raggiungerà 83mila famiglie. Sempre a disposizione per emergenze il numero della protezione civile comunale 0557890.

“Per far fronte all’emergenza caldo stamani abbiamo mobilitato protezione civile e assessorato al Welfare – ha detto Nardella – e monitoreremo ora dopo ora la situazione. Il nostro impegno è massimo affinché l’ondata di calore di questi giorni crei il minor numero di disagi possibili”. “Adotteremo tutte le misure necessarie per informare i fiorentini per far fronte nel migliore dei modi a questo caldo eccezionale e metteremo in campo una massiccia campagna informativa, usando anche il sistema dell’Alert System”, ha aggiunto.

Il sindaco di Firenze Nardella ha ricordato che serve “bere molto, non uscire nelle ore più calde della giornata e stare a casa o in luoghi areati o, anche solo per alcune ore, climatizzati. Infine, vorrei lanciare un appello ai fiorentini: non lasciate gli anziani soli. Accertatevi delle loro condizioni di salute e offrite loro aiuto. E coloro che se la sentono possono recarsi anche nei Centri anziani dove vengono svolte attività di socializzazione”.