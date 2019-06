Caldo: a Firenze codice arancione domani. Giovedì Rosso

Codice arancione per il caldo a Firenze per oggi e domani, e rosso per giovedì 27 giugno quando è previsto che la temperatura massima percepita sarà di 38 gradi. Lo comunica la protezione civile del Comune.

Palazzo Vecchio, attraverso una nota, fa sapere di offrire diversi servizi per combattere caldo e afa, dedicati in particolare alle persone anziane: restano attivi i codici rossi che saranno richiesti e i ricoveri di sollievo, finalizzati ad offrire alla famiglia l’opportunità di alleggerire per un periodo di tempo determinato lo stress e l’impegno di cura.

Esiste inoltre la possibilità di segnalare, da parte dei medici di famiglia, gli anziani ultra settantacinquenni soli in condizione di fragilità per l’inserimento nel servizio di sorveglianza attiva gestito dalla Società della salute. Sono in funzione, tra l’altro, anche i servizi attivi ordinariamente come l’assistenza a casa, i pasti a domicilio, i centri diurni, la teleassistenza, i Centri anziani, i progetti ‘Solimai’ e dell’assistente di condominio.

“I nostri anziani e la loro salute ci stanno molto a cuore e sono una delle nostre priorità – ha detto l’assessore al welfare del Comune di Firenze Andrea Vannucci -. Non sono soli perché noi siamo loro vicini con servizi di qualità sia a livello sanitario che sociale. Il loro benessere è sempre al centro delle nostre azioni amministrative”. Sulla sorveglianza attiva Vannucci ha fatto un appello ai medici di famiglia: “Avviate – ha detto – il servizio di sorveglianza attiva appena vedete che ce n’è bisogno per gli anziani soli: è un servizio che garantisce un monitoraggio telefonico costante, in favore di anziani segnalati come a rischio”.