Caldo: a Firenze prima lista con 44 ‘rifugi’ climatici

Caldo: Firenze ha la sua prima lista di 44 ‘rifugi’ climatici – il Comune ha effettuato una prima ricognizione di luoghi pubblici comunali che risultano idonei, ovvero freschi, con accesso all’acqua e la possibilità di ripararsi dal caldo.

Nella lista, che sarà implementata in futuro, figurano 37 spazi aperti ombreggiati da alberi per oltre il 70% della superficie e 7 biblioteche comunali dotate di sale fresche dover poter stazionare: tra i luoghi, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, figurano la biblioteca della Oblate, del Galluzzo, il parco delle Cascine, quello di Campo di Marte.”Questa è la prima lista di rifugi climatici che, come Comune, mettiamo a disposizione di tutti i cittadini durante il caldo estivo per rendere la nostra città più resiliente ai cambiamenti climatici”, spiega la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani.”Grazie al lavoro dei Sistemi informativi abbiamo realizzato una mappa geolocalizzata on line per consultare la lista dei rifugi climatici – aggiunge l’assessora alla smart city e ai sistemi informativi Laura Sparavigna -. Una mappa interattiva facile e veloce da usare che ti permette di trovare in un attimo, il rifugio più vicino a te”.

Ecco tutti i rifugi climatici attualmente inseriti nell’elenco

BIBLIOTECHE

1) Biblioteca delle Oblate Via dell’Oriuolo

2) Biblioteca Palagio di Parte Guelfa Piazza della Parte Guelfa

3) Biblioteca Mario Luzi Via Ugo Schiff

4) Biblioteca del Galluzzo Via Senese

5) Bibliotecanova Isolotto Via Chiusi

6) Biblioteca Filippo Buonarroti Viale Guidoni

7) Biblioteca Orticoltura Via Vittorio Emanuele II, Via Bolognese

GIARDINI E PARCHI

1) Parco delle Cascine – Aree del Galoppatoio dei Barberi Quartiere 1

2) Parco di villa Strozzi Quartiere 4

3) Area di ampliamento Giardino del Sole Quartiere 5

4) Parco “Campo di Marte” Quartiere 2

5) Giardino di viale Malta Quartiere 2

6) Giardino di viale dei Bambini Quartiere 4

7) Giardino di via Augusto Novelli Quartiere 2

8) Giardino di piazza Torquato Tasso Quartiere 1

9) Giardino d viale Michelangiolo Quartiere 1

10) Giardino di villa Pergolata Quartiere 2

11) Giardino di via Luigi Morandi Quartiere 5

12) Giardino di via Assisi Quartiere 4

13) Giardino di piazza Francia Ingresso da via delle Lame Quartiere 3

14) Giardino di via Cesare Maccari Quartiere 4

15) Giardino di via Arturo Toscanini Quartiere 5

16) Giardino di piazza Pietro Leopoldo Quartiere 5

17) Parco delle Cascine – Giardino di Piazzale Thomas Jefferson Quartiere 1

18) Giardino di piazza Giacomo Puccini Quartiere 1

19) Giardino di Borgo Pinti Quartiere 1

20) Giardino di piazza Vincenzo Fardella Torrearsa Quartiere 2

21) Giardino di via Fratelli Bronzetti Quartiere 2

22) Giardino di viale Donato Giannotti 80 Quartiere 3

23) Giardino di via Bernardo Daddi Quartiere 4

24) Giardino “le Muse” di via Niccolo’ Tribolo Quartiere 4

25) Giardino “Tosca Bucarelli” 74 Quartiere 4

26) Giardino di piazza Francia – via Portogallo Quartiere 3

27) Giardino di piazzale Donatello Quartiere 2

28) Giardino di via Arturo Toscanini Quartiere 5

29) Parco di viale dei Tanini Quartiere 3

30) Giardino del Cenacolo Quartiere 2

31) Parco di villa Fabbricotti Quartiere 5

32) Giardino di piazza Giorgio Vasari Quartiere 2

33) Giardino di piazza dei Cavalieri di Vittorio Veneto Quartiere 5

34) Giardino del lungarno di Santa Rosa Quartiere 4

35) Giardino di via degli Agrifogli Quartiere 4

36) Giardino di piazza Giovanbattista Giorgini Quartiere 5

37) Parco delle Cascine Quartiere 1