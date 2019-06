Calcio storico: Rossi/Verdi si sfidano in semifinale il 15/6

Ci avviciniamo all’inizio dell’appuntamento più atteso del calendario delle tradizioni popolari fiorentine, il torneo di San Giovanni del calcio storico. Si parte sabato 15 giugno con la semifinale tra Rossi e Verdi, per proseguire domenica 16 giugno con la semifinale tra Bianchi e Azzurri. La finale è in programma lunedì 24 giugno in occasione della Festa del Santo Patrono.

Il torneo è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio dall’assessore del Comune di Firenze alle tradizioni popolari Andrea Vannucci, dal presidente del calcio storico fiorentino Michele Pierguidi e dal direttore del corteo storico Filippo Giovannelli. Nell’occasione, sono stati presentati il Palio e i Paliotti realizzati dall’artista Silvia Serafini.

“Siamo alla vigilia di due semifinali che si preannunciano molto equilibrate – ha detto Vannucci -, con i quattro colori che hanno preparato al meglio l’avvicinamento all’appuntamento atteso tutto l’anno. È stato un anno importante per il Calcio in costume, che ha visto molti investimenti sulle strutture di tutti i Colori, ora profondamente riammodernate: l’obiettivo – continua l’assessore Vannucci – è quello di valorizzare il ruolo dei Colori come punto di riferimento per i ragazzi e i quartieri”.

“Il lavoro fatto dai presidenti dei quattro Colori è stato eccellente – ha commentato Pierguidi -. Ora arrivano i giorni più importanti e si vedranno i risultati di questo lavoro”.