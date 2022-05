Calcio Storico: fratello di Astori sarà Magnifico Messere per la finale

Firenze – Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella, parlando della prossima edizione del calcio storico fiorentino.

Bruno Astori, uno dei fratelli del capitano della Fiorentina, Davide Astori, scomparso nel marzo 2018, sarà il Magnifico Messere della finale del Calcio storico fiorentino. Lo ha annunciato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel corso di una diretta su Lady Radio.

La finale, come da tradizione, si disputerà il prossimo 24 giugno, in occasione della festa di San Giovanni, patrono di Firenze. “Ringrazio Bruno per la disponibilità – ha affermato Nardella -. Per noi è un segno bellissimo ed anche un modo per manifestare ancora una volta la nostra vicinanza alla famiglia Astori, e l’amore che non finirà mai per Davide Astori”.

Per quanto riguarda il calendario completo, la prima semifinale vedrà in campo Azzurri contro i Bianchi, la seconda Rossi e Verdi. L’estrazione, come da tradizione, è avvenuta durante lo scoppio del carro a Firenze, nel giorno di Pasqua. Per il calcio storico è un ritorno con il pubblico in presenza dopo l’emergenza della pandemia da Coronavirus. Infatti, lo scorso settembre si era tenuta la finale tra gli Azzurri di Santa Croce e Verdi di San Giovanni, ma senza gli spettatori sugli spalti della Piazza. La partita era stata trasmessa in streaming in tutto il mondo.