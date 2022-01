Calcio, Firenze, emessi due Daspo per “Fiorentina-Milan” e “Empoli-Fiorentina”

Notificati ieri dalla Polizia di Stato 2 Daspo emessi dal Questore della provincia di Firenze in occasione di due distinte partite di calcio.

Il primo incontro è stato Fiorentina-Milan, tenutosi il 20 novembre 2021 allo stadio A. Franchi di Firenze. Un fiorentino di 24 anni è stato identificato dalla locale Digos grazie ai filmati di videosorveglianza come colui che, in Curva Fiesole, avrebbe acceso un fumogeno di colore rosso in violazione della normativa vigente.Già denunciato a dicembre per i fatti in questione, per violazione dell’art. 6 della Legge n. 401/1989, ieri è stato notificato al 24enne dalla Divisione Polizia Anticrimine di Firenze il provvedimento Daspo con il quale gli è fatto divieto di partecipare a manifestazioni calcistiche per 2 anni.

Sempre ieri, questa volta notificato dal Commissariato di Empoli, è stato notificato un Daspo di 2 anni anche a un 24enne della provincia di Firenze in riferimento alla partita di Empoli-Fiorentina del 27 novembre 2021.Sia grazie ai video girati dalla Polizia Scientifica nel parcheggio dello stadio Castellani destinato ai supporters fiorentini sia grazie al sistema di videosorveglianza interno, la Digos di Firenze ha identificato il 24enne come colui che ha acceso un fumogeno viola al passaggio del pullman della squadra di calcio della Fiorentina. Anche lui era stato già denunciato nello scorso mese di dicembre per violazione dell’art. 6 della Legge n. 401/1989.

In entrambi i casi, come si legge nel provvedimento a firma del Questore di Firenze, si ritiene che i due 24enni siano pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive e che la loro presenza quali spettatori possa turbare il regolare svolgimento delle gare.