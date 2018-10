Calcio: festa in Palazzo Vecchio per i 50 anni di Batistuta

La festa per Batistuta sarà il 9 febbraio 2019, lo ha annunciato il sindaco Nardella

Firenze festeggerà uno dei suoi campioni più amati, Gabriel Omar Batistuta, che il primo febbraio 2019 compirà 50 anni. Lo farà, come ha annunciato il sindaco Dario Nardella stamani in occasione della presentazione del docufilm ‘El numero nueve’ che vede protagonista proprio l’ex centravanti argentino, con una grande festa che si svolgerà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio il prossimo 9 febbraio. Nardella aveva al suo fianco proprio Batistuta, in questi giorni a Firenze per girare il film.