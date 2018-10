Bibbiena: minaccia madre e lei fa arrestare figlio

Accade a Bibbiena, minaccia di morte la madre dopo aver danneggiato mobili e suppellettili di casa, la donna chiama i carabinieri in aiuto e fa arrestare il figlio

L’episodio è accaduto a Bibbiena (Arezzo). L’uomo, un 36enne della zona, già in passato era stato arrestato per i reati di minacce, maltrattamenti in famiglia ed era da poco rientrato presso l’abitazione dei genitori, dopo un periodo in carcere.

Alla vista dei militari, ha iniziato ad inveire contro di loro e successivamente, nel tentativo di riportarlo alla calma, si è scagliato su un carabiniere procurandogli ferite guaribili in cinque giorni. Il 36enne è stato dunque nuovamente arrestato.