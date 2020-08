Cade albero in un campeggio, muore una bimba

Massa Carrara, i Vigili del fuoco sono intervenuti all 7:50 nel comune di Marina di Massa, in Via del Cacciatore, presso il Campeggio Verde Mare, per la caduta di un pioppo di 4 metri su una piazzola dove vi era una tenda occupata da una famiglia straniera composta da persone, genitori e tre bambine.

Purtroppo per una bambina di 3 anni non c’è stato niente da fare, il medico del 118 infatti, nonostante le manovre di rianimazione, ha dovuto constatatorne il decesso, la sorella di 14 anni è stata trasportata in ospedale e sarebbe in gravi condizioni, mentre la sorella di 19 anni è rimasta leggermente ferita e non è stato necessario in trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenute le automediche del 118 da Massa e Querceta, un’ambulanza da Massa, carabinieri e vigili del Fuoco. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso ma non è potuto intervenire per il forte vento.