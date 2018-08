Cadavere trovato in casa ad Empoli: morto da giorni, disposta autopsia

La magistratura fiorentina ha disposto accertamenti autoptici sul corso di un uomo di 73 anni trovato senza vita stamani in un appartamento nel centro di Empoli (Firenze).

Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto dalla polizia dopo che alcuni cittadini avevano avvertito un forte odore provenire dall’abitazione del 73enne e avevano allertato il 113.

Secondo i primi accertamenti della scientifica del commissariato e del medico del 118, pare comunque che la morte fosse avvenuta giorni fa per cause naturali. In ogni caso il pm ha disposto il sequestro della salma e il trasferimento alla medicina legale dell’ospedale di Careggi a Firenze.