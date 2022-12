Cadavere rinvenuto su una spiaggia nel Pisano

By

Pisa, il cadavere di un uomo apparentemente tra i 40 e i 60 è stato rinvenuto sabato mattina sulla spiaggia davanti alla foce del Serchio, in provincia della città toscana.

Lo rende noto la questura precisando che le indagini sono state affidate alla squadra mobile. Il cadavere sarebbe rimasto in acqua per settimane e ora si presenta in avanzato stato di decomposizione.

Sono stati due pescatori ad accorgersi del corpo sulla spiaggia a sinistra della foce del fiume e a inoltrare una segnalazione alla capitaneria di porto che ha poi inviato sul posto la polizia.

Il cadavere indossava un costume e non presentava all’esterno segni evidenti di morte violenta, anche se sarà necessario l’esame autoptico che sarà eseguito nei prossimi giorni per saperne di più.

Gli inquirenti si stanno concentrando sulle denunce di scomparsa di persone avvenute negli ultimi mesi per cercare di identificarlo.